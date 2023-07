Bắt giám đốc và kế toán doanh nghiệp về hành vi trốn thuế

Chiều 14-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về hành vi "Trốn thuế”.