Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 1kg ma túy đá ở Phú Quốc

Theo đó, lúc 17 giờ 55 ngày 14-12, tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Trung Trực và đường Nguyễn Huệ (khu phố 5, phường Dương Đông), Công an TP Phú Quốc phối hợp với các lực lượng chức năng bắt Trường khi đối tượng này đang bán ma túy cho 2 đối tượng khác.

Tang vật thu giữ là 1 bịch nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, có khối lượng 4,5gram và 3,5 triệu đồng. Bước đầu, Trường khai nhận, bịch nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng là ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Trường trên địa bàn phường Dương Đông, lực lượng công an thu giữ thêm số lượng lớn ma túy, được đối tượng chia nhỏ ra cất giấu. Tổng tang vật thu giữ khoảng 1.131,5 gram ma túy các loại (heroin, thuốc lắc, ma túy đá).

Đối tượng Trần Văn Trường và số ma tuý công an thu giữ



Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ công tác nắm thông tin địa bàn, các trinh sát phát hiện, báo cáo về một đối tượng có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép ma túy trên địa bàn. Sau khi xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Tổ công tác 108 và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Trần Văn Trường quê ở tỉnh Ninh Bình vào TP Phú Quốc từ đầu năm 2023. Trường nghiện heroin nặng, đối tượng sử dụng heroin 3 lần/ngày. Để có ma túy sử dụng, Trường móc nối với các đối tượng ở TPHCM đặt mua ma túy, mang về Phú Quốc cất giấu sử dụng và làm đầu mối cung ứng “hàng” cho các con nghiện trên đảo.

Để thuận lợi cho việc làm phi pháp của mình, Trường không ở cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú ở các nhà trọ, nhà nghỉ.

