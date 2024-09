Bầu cử Mỹ 2024: Bà K.Harris nới rộng khoảng cách so với ông D.Trump

Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang gần như cân sức. Ảnh : Getty Images

Kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos vừa công bố cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đang dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47%-40%.

Các số liệu khảo sát cho thấy bà Harris dường như đang làm giảm lợi thế của cựu Tổng thống Trump liên quan đến kinh tế và việc làm. Cụ thể, trong kết quả cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày kết thúc ngày 23-9 này, bà Harris dẫn trước 6 điểm phần trăm khi nhận được sự ủng hộ từ 46,61% cử tri đã đăng ký, trong khi ông Trump được 40,48% ủng hộ. Như vậy, khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên đảng Dân chủ nhỉnh hơn một chút so với lợi thế 5 điểm trước đối thủ Trump trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành từ ngày 11 đến 12-9.

Trong khi đó, theo cuộc thăm dò hàng tuần của Morning Consult công bố hôm 24-9, bà Harris dẫn trước 5 điểm, 50% so với 45%, giảm so với mức dẫn trước sáu điểm (là mức dẫn trước lớn nhất của bà trong các cuộc thăm dò của Morning Consult) một tuần trước đó. Tỷ lệ ủng hộ bà trong số những cử tri tiềm năng đã đạt mức cao kỷ lục (53% so với 45% của Trump), hoặc 52%-48%, trong cuộc thăm dò mới nhất của CBS News/YouGov.

Theo khảo sát của Bloomberg/Morning Consult, bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm tổng thể ở 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định cuộc bầu cử là Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Arizona, Bắc Carolina và Georgia.

HẠNH CHI