Bầu cử năm 2024 - cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ

Một quảng cáo ủng hộ ứng cử viên Kamala Harris tại Las Vegas, Nevada. Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận OpenSecrets, khoản chi tiêu này bao gồm cả các cuộc bầu cử quốc hội, đã vượt qua con số 15,1 tỷ USD chi cho cuộc bầu cử năm 2020 và gấp đôi mức chi tiêu 6,5 tỷ USD của năm 2016.

Trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống gay cấn, Phó Tổng thống Kamala Harris là người dẫn đầu về huy động quỹ. Chiến dịch tranh cử của bà đã thu về hơn 1 tỷ USD, trong đó 40% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, cộng với 586 triệu USD từ các ủy ban hành động chính trị. Ông Michael Bloomberg là nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp khoảng 93 triệu USD. Ông George Soros cũng đóng góp 56 triệu USD thông qua các ủy ban hành động chính trị của mình.

Trong khi đó, chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump huy động được 382 triệu USD, trong đó 28% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, còn các ủy ban liên kết đóng góp thêm 694 triệu USD. Nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch của ông Trump là Timothy Mellon, người thừa kế ngân hàng 82 tuổi với số tiền đóng góp 197 triệu USD.

Theo dữ liệu của công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 10,5 tỷ USD đã được chi cho các quảng cáo chiến dịch tranh cử. Cụ thể, các chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris và ông Trump đã chi tổng cộng 2,6 tỷ USD cho quảng cáo từ tháng 3 đến ngày 1-11, trong đó đảng Dân chủ chi 1,6 tỷ USD và đảng Cộng hòa chi 993 triệu USD.

Mặc dù quảng cáo trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế, nhưng các nền tảng kỹ thuật số vẫn chỉ nhận được 419 triệu USD cho quảng cáo chiến dịch tranh cử Tổng thống, chiếm 17% tổng chi tiêu. Trên các nền tảng của Meta (gồm Facebook và Instagram), đảng Dân chủ đã chi gấp hơn 5 lần so với đảng Cộng hòa, với 132,4 triệu USD so với 24,7 triệu USD. Trong khi đó, trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), đảng Cộng hòa chi nhiều hơn đảng Dân chủ, với 1,1 triệu USD so với 150.000 USD.

HẠNH CHI