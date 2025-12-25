Đa phương tiện

Biến việc đọc thành hành trình khám phá với Thư viện số S-Gallery

Tại S-Gallery, phương pháp đọc truyền thống được nâng tầm thành một hành trình khám phá đầy thú vị. Học sinh có thể tiếp cận kho tàng tri thức qua hệ sinh thái đa phương tiện hiện đại, từ các máy tính bảng tích hợp thư viện điện tử, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR/VR), cho đến bộ học cụ dân gian gắn mã QR.

Ngày 25-12, dự án Thư viện số S-Gallery với mô hình“Không gian Hồ Chí Minh trực tuyến & Thư viện Điện tử Văn hóa trải nghiệm đa phương tiện”đã chính thức được đưa vào vận hành tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

TAM NGUYÊN

thư viện số công dân số S-Gallery video thực tế ảo không gian văn hoá hồ chí minh

