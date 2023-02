Bình Dương: Cứu sống bé gái nhảy cầu Bạch Đằng tự tử

Trưa 13-2, Công an xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên cho biết, vừa phối hợp với người dân cứu sống em P.T.H (13 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên) nhảy cầu Bạch Đằng, đoạn chảy qua địa phận xã Bạch Đằng.

Khuya ngày 12-2, Tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự xã Bạch Đằng do Đại uý Kiều Xuân Anh, Phó Trưởng Công an xã dẫn đầu đi làm nhiệm vụ, khi đến khu vực trên thì phát hiện em P.T.H. nhảy từ cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai. Đại uý Anh đã tổ chức lực lượng, dùng ghe cùng người dân đến ứng cứu và kịp thời đưa được bé H. lên bờ sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế TX Tân Uyên tiếp tục theo dõi.

Hiện sức khoẻ của em H. đã ổn định, đang được gia đình và lực lượng chức năng chăm sóc, hỗ trợ ổn định tâm lý.