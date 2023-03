Bình Dương: Tạm giữ đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 21-3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tâm và chị L.T.S. (36 tuổi) từng có quan hệ tình cảm nhưng do mâu thuẫn nên chị S. đề nghị chia tay. Đến ngày 20-3, Tâm tìm đến tiệm spa của chị S. ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một khống chế, ép quan hệ tình dục.

Sau khi quan hệ tình dục, Tâm yêu cầu chị S. phải chuyển 300 triệu đồng để làm ăn, nhưng chị S. nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng, dẫn đến mâu thuẫn, đối tượng đã dùng hung khí khống chế nạn nhân và cố thủ bên trong nhà.

Sau khoảng 8 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không đồng ý ra đầu thú. Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bình Dương khống chế bắt giữ Tâm và giải cứu chị S. an toàn.