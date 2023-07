Bình Phước: Rúng động vụ giết chủ nợ rồi mang xác phi tang

Ngày 3-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú điều tra làm rõ vụ án mạng giết chủ nợ rồi chôn xác phi tang xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng). Vụ án đã gây rúng động dư luận địa phương.

Trước đó, ngày 2-7, cơ quan công an nhận được thông tin cấp báo từ gia đình anh Nguyễn Văn T. nói rằng anh mất tích từ ngày 30-6 đến nay. Ngay lập tức Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm đã vào cuộc điều tra. Qua thẩm tra, xác minh, công an phát hiện đối tượng Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đồng Tâm) có biểu hiện nghi vấn nên mời đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, Đông khai nhận chính là thủ phạm giết anh T..

Đông khai, chiều 30-6, anh T. điều khiển xe gắn máy đến nhà Đông để đòi nợ. Tại đây, do Đông không có tiền trả nợ nên 2 bên xảy ra cãi vã, lớn tiếng với nhau. Bị anh T. đe dọa, Đông âm mưu lên kế hoạch giết chủ nợ rồi phi tang xác. Thấy anh T. đang ngồi trong chòi bên cạnh tiệm tạp hóa nhà mình, Đông cầm búa tiến đến đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Đông bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi giấu trong thùng phi. Chờ đêm đến, Đông một mình dùng xe gắn máy di chuyển xác anh T. đến bãi đất trống, cách hiện trường hơn 1km, rồi tự đào hố, bỏ thi thể nạn nhân xuống, sau đó lấp đất phủ lên phi tang.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.