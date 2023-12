Bộ Công an triệt phá nhóm người lập câu lạc bộ trá hình để chơi Poker

Chiều 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Trong đó, có 11 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” trú tại TP Hà Nội. Đáng chú ý, trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” có một số là người nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc…