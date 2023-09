Cà Mau: Tạm giữ hình sự nghi phạm hành hạ người khác

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Trước đó, chiều 8-9, Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) nhận được trình báo của bà H.T.H. (53 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) về việc cơ thể của em N.T.B.V. (16 tuổi, hàng xóm của bà H.) có nhiều vết thương. Qua dò hỏi, V. cho biết do bà Kiểu đánh đập.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà N.T.T. (bà ngoại của em V.) đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Tại đây, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Do V. về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang, nên Công an huyện Trần Văn Thời liên lạc với người nhà đưa em V. đến phục vụ công tác điều tra. Còn em trai 9 tuổi của V. đi theo tàu cá của chồng bà Kiểu ra biển cũng đã được Cơ quan CSĐT gọi đưa vào bờ vào chiều 9-9.

Theo điều tra ban đầu, bà N.T.T. nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T. Khoảng giữa tháng 5-2022, Kiểu nói cho cháu ngoại bà T. làm thuê cho Kiểu để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn)... đánh nhiều lần.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra, làm rõ.