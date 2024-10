Cách bật 5G trên điện thoại

Chọn mục Cài đặt (Settings) > Di động (Mobile service) > Tùy chọn dữ liệu di động (Mobile data option). Trong mục Tùy chọn dữ liệu di động, chọn Thoại & Dữ liệu (Voice & Data) và chọn chế độ 5G tự động (5G auto)

Chọn mục Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections) > Mạng di động (Mobile Network) > Chế độ mạng (Network Mode) > Chọn chế độ 5G/LTE/WCDMA/GSM (Auto Connect)

Trước đây, khi chuyển đổi sử dụng từ mạng 3G sang 4G, người dùng cần đổi SIM. Tuy nhiên, với mạng 5G, thuê bao đang sử dụng SIM 4G không cần đổi SIM mới mà vẫn sử dụng được.

Để dùng được 5G tại Việt Nam, khách hàng cần:

- Là thuê bao của nhà mạng có cung cấp 5G

- Ở khu vực có sóng 5G

- Sử dụng điện thoại hỗ trợ 5G

- Bật chế độ 5G trên điện thoại

- Sử dụng SIM từ 4G trở lên (không cần đổi SIM 5G)

- Đăng ký gói 5G.

Hiện nay, chỉ một số dòng điện thoại có 5G. Dưới đây là danh sách một số dòng máy điện thoại hỗ trợ 5G tại Việt Nam.

- SAMSUNG:

Galaxy Z Fold6 5G, Galaxy Z Flip6 5G, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold5 5G, Galaxy Z Flip5 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy A25 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G

Samsung GalaxyTab S9 FE+ 5G, Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G, Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wifi, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G

- iPhone:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max; iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPad Air (Gen 5) WIFI 5G, iPad Gen 10 WIFI 5G, iPad Mini 6 Wifi 5G, iPad Pro 11 (2022) WIFI 5G, iPad Pro 12.9 (2022) WIFI 5G, iPad Air (Gen 6) M2 11 inch WIFI 5G, iPad Air (Gen 6) M2 13 inch WIFI 5G, iPad Pro M4 11 inch Nano-texture Glass WIFI 5G, iPad Pro M4 13 inch Standard Glass WIFI 5G

- OPPO: OPPO Find N3, OPPO Find N3 Flip, OPPO Reno12 5G OPPO Reno12 F 5G, OPPO A79 5G

- Xiaomi: Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro

- Vivo: Vivo V30E

- HONOR: HONOR 200 5G

- OPPO: A74 5G, FIND X2, FIND X2 PRO, Reno5 5G, Reno 6, Reno 6Pro, Reno 6Z, Reno 7 5G

- SAMSUNG: Galaxy A32 5G, Galaxy Fold 2, S21, S21+, Galaxy Z FLIP3 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy Z FOLD 3 5G, S21 Ultra 5G, Galaxy Z Flip3, Galaxy A52s 5G

- REALME: Realme 9 5G, Realme 9Pro+, Realme 9 5G, Reno 7 5G

- Vivo: Vivo V21 5G, Vivo Y72 5G, Vivo X60 PRO, Vivo X70 Pro, Vivo V23 5G, Vivo V70 Pro

- NOKIA: Nokia G50, 8.3, X10

- Xiao Mi: 10T Pro 5G, 10T Lite 5G, 11 Lite 5G

- OnePlus: 8T, NORD 10, 8PRO, NORD CE, Oneplus 9Pro, Oneplus 9, NORD2

- Asus: ROG Phone 3

- HUAWEI: P40 Pro

- iPhone: 12, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini

Trình bày: HỮU VI