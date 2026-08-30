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Cẩm tú cầu xanh thu hút người dân, du khách tại hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2-9

SGGPO

Dải cẩm tú cầu xanh dài khoảng 20m tại khu vực bên cạnh cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đang thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Cẩm tú cầu xanh thu hút người dân, du khách tại hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2-9
VĨNH XUÂN

Từ khóa

cẩm tú cầu xanh cầu Thê Húc hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nghỉ lễ Quốc khánh

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