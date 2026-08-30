Cẩm tú cầu xanh thu hút người dân, du khách tại hồ Hoàn Kiếm dịp lễ 2-9

Dải cẩm tú cầu xanh dài khoảng 20m tại khu vực bên cạnh cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đang thu hút người dân và du khách đến chụp ảnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.