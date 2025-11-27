Cảnh báo nguy cơ thiên tai kép

Sáng 26-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 15 (bão KoTo).

Phân biệt nguyên nhân do tự nhiên hay con người

Phát biểu đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng do bão lũ và những khó khăn, vất vả của người dân, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương, các bộ, ngành nỗ lực vượt qua, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ thời gian qua.

Trong khi đó, bão số 15 đã hình thành và diễn biến còn rất khó lường về hướng đi, cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh “bão chồng lũ, lũ chồng lũ”, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình tai biến tự nhiên rất lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bắt tay vào công tác chuẩn bị ứng phó với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Các địa phương khẩn trương cập nhật thông tin, dự báo chính xác và kích hoạt toàn bộ quy định liên quan đến quản lý tàu thuyền, không cho phép hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4, nhất là ở vùng miền núi; tiếp tục bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh, thành phố. Bộ NN-MT, các cơ quan khoa học và dự báo khí tượng thủy văn rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện bản đồ ngập lụt, đảm bảo thông tin được cập nhật đến cấp xã, phường để chính quyền cơ sở và người dân có thể chủ động phòng, tránh. Đánh giá nguyên nhân gây ra lũ quét, sạt lở vừa qua, phân biệt giữa yếu tố tự nhiên và do con người, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ tính mạng người dân. Về quy trình vận hành hồ thủy điện, phải rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời; có biện pháp kiểm soát điều tiết.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, các mô hình dự báo quốc tế nêu, xu hướng chủ đạo của bão số 15 sẽ đi qua phía Bắc quần đảo Hoàng Sa rồi đổi hướng lên phía Bắc, ít có khả năng di chuyển vào khu vực ven biển các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa - vốn chịu thiệt hại nặng nề từ đợt mưa lũ vừa qua. Sau thời điểm ngày 29 và 30-11, bão có xu hướng suy yếu nhanh, có thể giảm xuống áp thấp nhiệt đới, thậm chí trở lại thành vùng thấp.

Các hồ thủy lợi, thủy điện chủ động xả điều tiết nước

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử vừa qua, các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên đã lên kế hoạch ứng phó với bão số 15 và làm việc với các đơn vị quản lý - vận hành thủy điện, thủy lợi chủ động xả nước điều tiết.

Chiều 26-11, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Lâm Đồng) cho biết, từ 15 giờ cùng ngày đã tiến hành giảm lưu lượng xả điều tiết nước qua đập tràn Đơn Dương từ 72m3/giây xuống còn 40m3/giây. Lượng nước xả giảm do lượng nước về hồ đã giảm nhiều trong những ngày qua và hiện còn 95,8m3/giây. Cùng ngày, Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết, dung tích phòng lũ là 25 triệu m3 nước; công ty chủ động tính toán, xây dựng các phương án vận hành, điều tiết nước đảm bảo an toàn công trình, cắt, giảm lũ hạ du.

Tại Đắk Lắk, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10 giờ ngày 28-11. Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã lệnh cấm tất cả tàu thuyền ra khơi và dừng mọi hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển để ứng phó với bão số 15. Thời gian bắt đầu cấm biển từ ngày 26-11 cho đến khi bão số 15 tan. Tỉnh lập kịch bản sơ tán gần 23.000 người nếu bão đạt cấp 9-10, giật cấp 12, trong đó hơn 14.500 người sơ tán tại chỗ và 8.300 người sơ tán tập trung. Trong trường hợp mực nước các sông Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch lên báo động 2-3, gần 8.000 hộ với hơn 29.000 nhân khẩu sẽ được di dời đến nơi an toàn.

Trong ngày 26-11, lãnh đạo phường Tây Nha Trang, các xã Hòa Trí, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã đi kiểm tra các vị trí xung yếu, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó trước diễn biến của bão số 15. Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, 44 hồ chứa trên địa bàn đang tích hơn 621 triệu m3 nước (hơn 80% dung tích). Nhằm giảm cao trình mực nước, đảm bảo an toàn công trình và đón đợt mưa tiếp theo, hiện có 41 hồ đang điều tiết mực nước.

Trong ngày 26-11, khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương lên phương án, kịch bản ứng phó với bão số 15.

