Cấp điện mùa nắng nóng: EVNSPC chú trọng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Đến nay thời tiết luôn trong tình trạng nắng nóng, mức phụ tải sử dụng điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đang có chiều hướng tăng cao. Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đề ra kế hoạch bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho các phụ tải tiêu thụ điện, đồng thời công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm được đơn vị chú trọng thực hiện.

Đảm bảo điện phục vụ tưới tiêu, chống hạn

Theo đó, EVNSPC luôn đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục đến khách hàng sử dụng điện. Trong đó, khẩn trương hoàn thành thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, hạn chế thấp nhất mức ngừng giảm cung cấp điện… đảm bảo thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện - đóng điện như đã thông báo.

Về cấp điện phục vụ tưới tiêu, chống hạn mặn xâm nhập vào mùa khô năm nay, EVNSPC chỉ đạo các điện lực thành viên phối hợp với địa phương lập danh sách các khu vực có phụ tải chống hạn mặn, phụ tải thủy lợi, nông nghiệp, an sinh và các phụ tải bơm nông nghiệp, tưới tiêu, nước sinh hoạt, bơm điều tiết nước mặn, van cửa đập ngăn mặn… để nắm rõ phương thức, lịch trình hoạt động và xây dựng phương án ưu tiên đảm bảo cung cấp đủ điện cho các phụ tải này hoạt động tốt.

Các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành, kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống điện, hạn chế tối đa sự cố; duy trì chế độ trực điều hành, vận hành cung cấp điện của đơn vị; bố trí ứng trực lực lượng nhân sự xử lý, sửa chữa sự cố lưới điện; dự phòng vật tư, thiết bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống sự cố xảy ra.

Đẩy mạnh công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Trong thời gian cao điểm nắng nóng, EVNSPC luôn đảm bảo tính minh bạch và trung thực khi giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện. Cụ thể, gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện, khuyến cáo về sử dụng điện tiết kiệm qua Email/Zalo/Ứng dụng CSKH để khách hàng xem được các thông tin sản lượng điện tiêu thụ của tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Ngành điện miền Nam cũng gửi nhiều khuyến cáo, thông tin tuyên truyền để khách hàng chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; Cảnh báo khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến so với tháng trước, hoặc có những bất thường, các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng/giảm đột biến từ 1,3 lần trở lên so với tháng trước liền kề. Đối với công tác ghi chỉ số điện tiêu thụ của khách hàng, EVNSPC không để xảy ra tình trạng ghi sai chỉ số công tơ, lập hóa đơn sai do các nguyên nhân chủ quan mà không phát hiện được khi thực hiện công tác ghi, kiểm tra các chỉ số. Hướng dẫn khách hàng chủ động nắm bắt thông tin sử dụng điện và giám sát chỉ số công tơ điện qua ứng dụng CSKH, Website CSKH, công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ, công cụ tính toán tiền điện. Dự kiến năm nay EVNSPC sẽ thay thế 1,6 triệu công tơ điện tử để nâng tỷ lệ điện tử hóa hệ thống đo đếm trong toàn EVNSPC lên 81%.

Hiện nay, EVNSPC cũng đang xây dựng quy trình thu thập, xử lý và cập nhật kết quả về các thông tin khách hàng phản ánh trên các trang mạng xã hội, từ đó đề xuất phương án chăm sóc khách hàng trên mạng xã hội trên cơ sở công tác điểm tin và cung cấp thông tin định kỳ về tình hình cung cấp điện, kết quả giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về tiền điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.