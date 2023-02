Cháy lớn tại chợ Tam Bạc nổi tiếng ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu của Công an TP Hải Phòng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày tại một ki ốt trong chợ, sau đó lan ra các quầy hàng khác xung quanh. Do chợ Tam Bạc chủ yếu kinh doanh đồ khô và vải vóc nên lửa lan nhanh.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo, huy động nhanh các lực lượng chữa cháy gồm: Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH, Công an quận Hồng Bàng, công an các quận, huyện và lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và lực lượng chữa cháy các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã nhanh chóng tới hiện trường để dập lửa.

Hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã được điều động đến hiện trường triển khai các phương án khống chế, không cho đám cháy lan sang khu vực các nhà bên cạnh. Đồng thời sơ tán dân ra khỏi khu vực cháy, cứu tài sản cho người dân, sẵn sàng cứu thương khi có sự cố.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan. Thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phun nước chống cháy lan và dập lửa.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy; tiếp tục rà soát xem có thiệt hại về người hay không. Sau đó, các đơn vị liên quan thống kê tài sản, ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy; khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý.