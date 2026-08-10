Chiều 10-8: Giá vàng tăng trở lại

Giá vàng trong nước chiều 10-8 quay đầu tăng khi giá vàng thế giới phục hồi. Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng nay.