Chính thức khai thác trở lại Cảng hàng không Điện Biên

Chuyến bay mang số hiệu VN1802 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 30 phút đã đưa những hành khách đầu tiên đáp xuống CHK Điện Biên lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu hoạt động khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Điện Biên. Giờ đây, hành trình di chuyển từ Thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Tây Bắc rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.

Với đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400x45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng, 3 vị trí đỗ, CHK Điện Biên đã đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương.

Sân bay Điện Biên nằm trong khu vực lòng chảo dọc theo chiều Bắc - Nam, bao bọc xung quanh là địa hình đồi núi cao phức tạp với độ chênh cao so với mức cao sân bay lên đến 1.700m. Do đó, đơn vị quản lý bay đã phải thiết kế lại phương thức bay, sử dụng thiết bị dẫn đường hiện đại, mang lại hiệu quả an toàn cao hơn so với các phương thức bay cũ.

Đặc biệt, hệ thống đèn phụ trợ hàng không mới theo tiêu chuẩn quốc tế được đầu tư có thể hỗ trợ máy bay cất hạ cánh, di chuyển dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, ban ngày thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Đồng thời, nhà ga hành khách CHK Điện Biên cũng được xây mới với công suất 500.000 khách/năm, có khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng CHK Điện Biên là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc đưa vào khai thác an toàn máy bay phản lực tại sân bay Điện Biên là cột mốc quan trọng trong ngành hàng không Việt Nam, cũng như mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên.

Trước đó, do đặc thù quy mô nhỏ hẹp, sân bay Điện Biên chỉ phù hợp với dòng máy bay cỡ nhỏ như ATR-72, Embraer 190, trang thiết bị cũng lạc hậu khiến máy bay khó cất hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu.