Chính thức khai trương cơ sở mới của Subaru Sài Gòn - Chi nhánh quận Gò Vấp

Đem đến sự hài lòng người tiêu dùng

Theo Ông Phillip Lu, Tổng Quản lý Điều hành Kinh doanh & Thị trường của Tập đoàn Motor Image - Nhà phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ Subaru tại 8 thị trường ở Châu Á, chia sẻ: “Tại Subaru, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Sứ mệnh của chúng tôi là luôn cam kết mang đến sự hài lòng và an toàn cao nhất cho mọi chủ xe Subaru. Subaru luôn đồng nghĩa với an toàn xuất sắc - vận hành vượt trội…”

Cũng theo ông Lu, trong những năm qua, Subaru luôn nhận được sự tin yêu và ủng hộ từ các khách hàng Việt Nam. Năm 2018, Subaru chỉ có 7 đại lý ủy quyền trên toàn quốc, và bán được 117 xe cả năm. Đến nay, số lượng đại lý Subaru đã tăng lên 17 cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam, số lượng đại lý tăng 143% sau 5 năm. Trong khi đó, doanh số xe Subaru bán ra hàng năm đã tăng trưởng gấp hơn 15 lần. Nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe với những trang bị an toàn hàng đầu của khách hàng Việt Nam là tiền đề cho phép Subaru phát triển vượt bậc và mạnh mẽ như vậy…

Đảm bảo chất lượng, dịch vụ hàng đầu

Subaru Sài Gòn - Chi nhánh Gò Vấp có chức năng kinh doanh xe Subaru mới, cung cấp phụ tùng chính hãng, dịch vụ hậu mãi bao gồm đồng sơn và sửa chữa xe theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tập đoàn Subaru Nhật Bản. Với tổng diện tích lên đến gần 2.500m2 , cơ sở mới của Subaru Sài Gòn - Chi nhánh Gò Vấp rộng hơn 1.000m2 so với địa điểm kinh doanh cũ. Showroom mới rộng hơn có thể trưng bày đến 6 chiếc xe Subaru khác nhau để khách hàng dễ dàng tìm hiểu mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu và cá tính riêng của mình. Người tiêu dùng chắc chắn sẽ ấn tượng với thiết kế không gian hướng đến khách hàng với khu vực tư vấn xe riêng, khu vực trưng bày vật phẩm thương hiệu Subaru hấp dẫn, phòng chờ khách hàng sang trọng, khu vực bãi đậu xe rộng rãi và thuận tiện…

Với 6 khoang cầu nâng, cùng các trang thiết bị hiện đại nhất theo tiêu chuẩn và thiết bị chẩn đoán điện tử từ nhà máy Subaru Nhật Bản, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi biết rằng xe Subaru của mình luôn được chăm sóc và sửa chữa, bảo dưỡng cẩn thận bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và chuyên nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Subaru Sài Gòn - Chi nhánh Gò Vấp cung cấp đầy đủ các dịch vụ hậu mãi gồm: sửa chữa và bảo dưỡng xe, đồng sơn, cung cấp phụ tùng và phụ kiện Subaru chính hãng… Trung tâm Dịch vụ được trang bị 2 phòng sơn hiện đại. Trung tâm Dịch vụ mới của Subaru Sài Gòn - Gò Vấp có thể phục vụ đến hơn 30 lượt khách một ngày với chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất của Subaru toàn cầu, từ đó nâng tầm trải nghiệm và thuận tiện nhất dành cho khách hàng tại Quận Gò Vấp và khu vực lân cận.

Khẳng định cam kết lâu dài đối với thị trường Việt Nam, Ông Philip Lu cho biết thêm: “Để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng Subaru tại Việt Nam, tập đoàn Motor Image cũng đang đầu tư một cơ sở rộng 3.500m2 tại Hà Nội, dự kiến đưa vào hoạt động từ Quý 1 năm sau. Cơ sở này sẽ là trụ sở Subaru tại khu vực miền Bắc, bao gồm showroom trưng bày xe mới với đầy đủ chức năng, xưởng dịch vụ quy mô lớn với các trang thiết bị tiên tiến nhất về bảo dưỡng, sửa chữa, đồng sơn. Nơi này cũng sẽ là đầu mối cung ứng phụ tùng và xe mới cho Subaru tại khu vực phía Bắc. Bắt đầu chương mới, Subaru mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa từ các khách hàng Việt Nam trong hành trình sắp tới…