Chính thức ra mắt trên toàn quốc Subaru Outback mới với nhiều nâng cấp đầy tinh tế

Trải nghiệm sự tinh tế thuần khiết, sang trọng khác biệt

Subaru Outback mới là minh chứng cho những gì ưu việt nhất có thể tìm kiếm trong một mẫu xe SUV của Subaru - an toàn, ổn định, chắc chắn, thú vị và đa dụng, thanh lịch và sang trọng một cách theo một phong thái riêng. Subaru Outback là một chiếc crossover đẳng cấp cho phép khám phá những niềm vui giản đơn thường nhật trong sự tinh tế đầy lôi cuốn. Subaru Outback là sự kết hợp của khả năng lái ưu việt ở dòng xe station wagon và tính linh hoạt của xe thể thao đa dụng SUV, đại diện hoàn hảo cho chất táo bạo đích thực đặc trưng của thương hiệu Subaru.

Outback 2023 được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm thiết kế mới cùng nhiều thay đổi về tiện ích để nâng tầm sang trọng của không gian khoang cabin xe. Outback mới nay được trang bị X-Mode cải tiến với tính năng Auto Restore (tự động khôi phục), cổng USB Type C mới, giao diện người dùng cho hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp, cùng các thay đổi của màn hình hiển thị đa thông tin cho người lái và các nút bấm điều khiển trên vô-lăng…

Mạnh mẽ và an toàn

Outback mới sở hữu bộ ốp cản xe, ốp thân xe cứng cáp và thanh ray nóc xe có thể xoay ngang và chịu lực tốt phục vụ cho những nhu cầu thiết thực mỗi ngày. Khoảng sáng gầm vẫn giữ độ cao 213mm với bộ mâm hợp kim 18-inch thiết kế mới. Những trang bị này hoàn thiện cho ngoại thất mạnh mẽ của Outback mới.

Outback mới được trang bị X-MODE cải tiến với tính năng Auto Restore (tự động khôi phục) cho phép chuyển sang “chế độ chờ” khi xe di chuyển với vận tốc trên 40km/h và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở vận tốc dưới 35km/h. Trước đây, X-MODE bị vô hiệu khi ở mức tốc độ 40km/h và khi cần sử dụng phải được kích hoạt lại bằng tay. Sự cải tiến này giúp người lái tập trung quan sát tình huống giao thông phía trước chinh phục những địa hình gồ ghề và thử thách chỉ bằng một nút xoay.

X-MODE cải tiến bổ sung cho hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) của Subaru cho phép các chủ nhân của Outback mới điều khiển xe tự tin hơn, đặc biệt là trên những cung đường gồ ghề hoặc những đoạn dốc khó khăn… Outback mới được trang bị hệ thống an toàn phòng ngừa va chạm đã đạt được nhiều giải thưởng của Subaru, EyeSight 4.0. Hệ thống an toàn này đáp ứng Cấp độ 2 của công nghệ lái xe bán tự động ADAS và có tầm quan sát lớn hơn bao giờ hết.

Một số công nghệ hỗ trợ người lái thế hệ mới được bổ sung thêm như: Chức năng đánh lái khẩn cấp; hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng; cảnh báo lệch làn của EyeSight 4.0 được bổ sung thêm chức năng tránh lệch làn, bộ camera kép cải tiến, hệ thống giám sát người lái và một số tính năng an toàn khác...

Khả năng ổn định và linh hoạt

Outback mới vẫn được trang bị hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) cùng kết cấu khung xe gia cường hình nhẫn và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAWD là những đặc trưng nổi bật (DNA) của Subaru giúp xe có khả năng xử lý và độ ổn định xuất sắc. Outback còn được trang bị động cơ Boxer 2.5L phun nhiên liệu trực tiếp cho phép xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 10.2 giây. Hình dáng bên ngoài Subaru Outback hoàn toàn mới cũng được thiết kế lại để mang đến hình ảnh mạnh mẽ hơn với bộ ốp cản trước và cản sau cứng cáp, giá nóc xoay ngang chịu lực cao và các đường gờ chạy dọc thân xe đầy mạnh mẽ. Dung tích khoang hành lý 561 lít lớn và mở cốp rảnh tay độc đáo là những tính năng hữu ích đã được Subaru trang bị trên xe để đáp ứng hoàn hảo cho mọi nhu cầu sử dụng của gia đình, chẳng hạn như những chuyến phiêu lưu cùng xe đến mọi miền Việt Nam.

Cảm nhận sự thư thái - phấn khích theo cách sang trọng và khác biệt

Với khái niệm “Sang trọng khác biệt”, Outback mới sở hữu khoang cabin rộng rãi cho 5 hành khách. Chiều dài trục cơ sở xe là 2.745mm mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái vượt trội cho vai và chân của hành khách ngồi ở hàng ghế sau.

Nội thất da Nappa cao cấp trên Outback mới với đệm ngồi sang trọng và các chi tiết trang trí cao cấp mang đến tổng thể phong cách sang trọng cho khoang hành khách. Có hai lựa chọn màu nội thất dành cho khách hàng: màu đen truyền thống và màu nâu thời thượng được trang bị đồng bộ và hài hòa từ ghế ngồi tới bảng điều khiển và tấm ốp cửa. Các vị trí ghế ngồi cũng được thiết kế tinh tế khiến không gian khoang xe trở nên thoải mái vượt trội cho hành khách trên xe. Outback mới - thỏa mãn mọi giác quan với sự sang trọng và phong cách khác biệt. Điểm nhấn trung tâm của không gian nội thất Outback là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 11.6 inch hiện đại. Màn hình LCD với độ phân giải cao, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto kết nối không dây cho phép việc kiểm soát xe, các thông số lái và trải nghiệm giải trí trong xe dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết.

Với sự kiện đầu tiên tổ chức tại TP. HCM tuần qua, khách tham gia được trực tiếp khám phá và tận hưởng những trải nghiệm ưu việt đến từ bộ các công nghệ cốt lõi của Subaru như: Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng; Hệ khung gầm toàn cầu Subaru; Động cơ Boxer và Công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight 4.0…

Đặc biệt chỉ dành cho các thị trường của Tập đoàn Motor Image, bộ phụ kiện cao cấp mới dành cho các phiên bản xe Forester ở Việt Nam: GT Edition cho bản xe Forester i-S EyeSight; và GT Lite dành cho bản xe i-L và i-L EyeSight. Bộ phụ kiện mới này hướng đến nhu cầu các khách hàng Việt Nam muốn xe SUV của mình trông thể thao hơn và mang đậm chất riêng, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được sự an toàn và thoải mái nguyên bản nhất. Bộ phụ kiện GT Edition và GT Lite được phát triển thông qua sự hợp tác với công ty cơ khí nổi tiếng Giken Co. Ltd và ông Masayashi “Jack” Kobayashi, nhà thiết kế ngoại thất cho hơn 12 mẫu xe Subaru trước đây, trong đó có mẫu xe huyền thoại WRX STI. Cá nhân ông cũng trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế cho bộ phụ kiện GT Edition cho Tập đoàn Motor Image.