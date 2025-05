Chính phủ yêu cầu chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị quyết nêu rõ, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên; chuẩn bị phương án, lộ trình điều chỉnh giá phù hợp một số mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân để bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; mở rộng cơ sở thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong quý 2-2025; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 15%; trình Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức hội nghị trong tháng 6 năm 2025 về thu hút và thúc đẩy đầu tư các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2025 ít nhất đạt khoảng 16%.

Cùng với đó, tăng cường quản lý thị trường vàng, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; khẩn trương trình Chính phủ trong quý 2-2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; cải cách hành chính hiệu quả, thực chất, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, liên tục; hoàn thành trước ngày 30-6-2025.

Chính phủ cũng yêu cầu giải quyết 2.212 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài với tổng kinh phí gần 5,9 triệu tỷ đồng và trên 347.000 ha đất.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu... bảo đảm mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, trên 1.000 km đường bộ ven biển, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành toàn bộ cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng - Cà Mau trong năm 2025; đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành trong năm 2025; đẩy nhanh tiến độ sân bay Gia Bình, khởi công sân bay Phú Quốc, sân bay Côn Đảo, sân bay Cà Mau; khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19-12 trên 5 điểm ở các địa phương.

Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung triển khai Chương trình kích cầu du lịch hè năm 2025; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hoàn thành mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa năm 2025.

Nghị quyết cũng nêu rõ, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

LÂM NGUYÊN