Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 9-1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được khai trương tại Khu Công viên phần mềm số 2.

Các đại biểu đi tham quan không gian làm việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND TP Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, chuẩn bị hạ tầng, tổ chức bộ máy và các điều kiện cần thiết để Trung tâm đi vào hoạt động. Đây là minh chứng cho tinh thần “đã nói là làm”, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Phó Thủ tướng, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia sâu vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu xu hướng tái cấu trúc dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành nghị quyết xác định đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, tạo hành lang pháp lý vượt trội để thu hút dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Trong chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của TP Đà Nẵng với lợi thế vị trí địa kinh tế, cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, cần tư duy mới và hành động quyết liệt; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư, dứt khoát chuyển từ tư duy “xin – cho” sang tư duy đồng hành, kiến tạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo biển khai trương văn phòng Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương thường xuyên rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng thông thoáng, hấp dẫn; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng mạnh dạn thí điểm các mô hình mới. Đối với Đà Nẵng, cần phối hợp với TPHCM hoàn thiện quy chế hoạt động theo mô hình hai điểm đến, trình ký chậm nhất trong tháng 1-2026; phát triển đồng bộ hạ tầng, nhất là hạ tầng mềm; kiện toàn bộ máy điều hành tinh gọn, hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu, lâu dài vào quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm, cùng thiết kế các sản phẩm tài chính mới như FinTech, tín chỉ carbon, tài sản số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương văn phòng Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, cho biết Trung tâm được thành lập nhằm huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, tạo động lực phát triển đột phá, bền vững cho thành phố. Trung tâm được định hướng vận hành theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, an toàn; bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng được quy hoạch trên diện tích khoảng 300ha, phát triển thành trung tâm tài chính hiện đại gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; là nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính mới, tài sản số, thanh toán số và sàn giao dịch chuyên biệt.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chụp lưu niệm cùng đơn vị hoạt động trong Khu Công viên phần mềm số 2. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tại Khu Công viên phần mềm số 2 với hơn 4.000m²; dự kiến quý II-2026 hoàn thành tòa nhà 20 tầng với hơn 27.000m² sàn xây dựng. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cấp chứng nhận cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho nhiều ngân hàng, tập đoàn, định chế tài chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức vận hành, tích hợp dịch vụ theo cơ chế một cửa, liên thông dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước.

