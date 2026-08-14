Gia Lai: Đồng bào Jrai tháo dỡ nhà cũ, sẵn sàng di dời lên khu tái định cư

207 hộ dân Bôn Jứ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt sẽ được di dời đến Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Ia Tul, có quy mô gần 22ha. Tại đây, 55 hộ sẽ xây dựng nhà mới, 152 hộ di dời nhà sàn hiện có lên dựng lại.
Những căn nhà sàn đã xây dựng từ lâu, từng là mái ấm của các gia đình, được bà con khẩn trương tháo dỡ. Hàng chục người cùng tham gia tháo mái tôn, khung sườn, trụ gỗ; các cấu kiện được phân loại, xếp gọn. Những hạng mục hư hỏng sẽ được thay thế trước khi dựng lại nhà.
Nhiều người chia sẻ niềm vui khi sắp được chuyển đến nơi ở mới, hẹn nhau cùng ổn định cuộc sống, làm kinh tế tại khu tái định cư.
Lãnh đạo xã thường xuyên có mặt chỉ đạo, đôn đốc. Địa phương cũng giám sát, hướng dẫn nhằm bảo đảm quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn.
Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, xã đã cử lực lượng cùng các gia đình tháo dỡ nhà, nấu ăn, cung cấp nước uống cho người dân. Sau khi việc tháo dỡ hoàn thành, sẽ có xe hỗ trợ bà con vận chuyển nhà lên khu tái định cư.
Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8-2026, giúp người dân bôn Jứ an cư trước mùa mưa lũ năm nay.