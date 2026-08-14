Xã hội

Gia Lai: Đồng bào Jrai tháo dỡ nhà cũ, sẵn sàng di dời lên khu tái định cư

SGGPO

Sáng 14-8, người dân bôn (thôn) Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai, tất bật tháo dỡ những căn nhà cũ, sẵn sàng di dời lên Khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul để an cư.

Clip Người dân tháo dỡ nhà cũ, sẵn sàng lên khu tái định cư để tránh thiên tai. Thực hiện: HỮU PHÚC
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Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân tháo dỡ nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

207 hộ dân Bôn Jứ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt sẽ được di dời đến Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Ia Tul, có quy mô gần 22ha. Tại đây, 55 hộ sẽ xây dựng nhà mới, 152 hộ di dời nhà sàn hiện có lên dựng lại.

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Một căn nhà đã được tháo dỡ

Những căn nhà sàn đã xây dựng từ lâu, từng là mái ấm của các gia đình, được bà con khẩn trương tháo dỡ. Hàng chục người cùng tham gia tháo mái tôn, khung sườn, trụ gỗ; các cấu kiện được phân loại, xếp gọn. Những hạng mục hư hỏng sẽ được thay thế trước khi dựng lại nhà.

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Toàn bộ bôn Jứ sẽ được di dời đến nơi ở mới để tránh thiên tai. Ảnh: HỮU PHÚC

Nhiều người chia sẻ niềm vui khi sắp được chuyển đến nơi ở mới, hẹn nhau cùng ổn định cuộc sống, làm kinh tế tại khu tái định cư.

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Sau khi tháo dỡ nhà cũ, người dân sửa chữa lại các hạng mục hư hỏng. Ảnh: HỮU PHÚC

Lãnh đạo xã thường xuyên có mặt chỉ đạo, đôn đốc. Địa phương cũng giám sát, hướng dẫn nhằm bảo đảm quá trình tháo dỡ diễn ra an toàn.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, xã đã cử lực lượng cùng các gia đình tháo dỡ nhà, nấu ăn, cung cấp nước uống cho người dân. Sau khi việc tháo dỡ hoàn thành, sẽ có xe hỗ trợ bà con vận chuyển nhà lên khu tái định cư.

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Sửa chữa lại các cột nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự kiến, việc tháo dỡ sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8-2026, giúp người dân bôn Jứ an cư trước mùa mưa lũ năm nay.

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Một căn nhà đang tháo dỡ phần mái. Ảnh: HỮU PHÚC
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Tất bật tháo dỡ nhà cũ. Ảnh: HỮU PHÚC
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Tháo dỡ phần mái tôn. Ảnh: HỮU PHÚC
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Sữa chữa trụ nhà. Ảnh: HỮU PHÚC
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Nấu cơm phục vụ người dân tháo dỡ nhà. Ảnh: HỮU PHÚC
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Đoàn viên xã Ia Tul nấu cơm tiếp sức lực lượng tháo dỡ nhà. Ảnh: HỮU PHÚC
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Người dân theo dõi việc tháo dỡ nhà cũ. Ảnh: HỮU PHÚC
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Tháo dỡ khung nhà. Ảnh: HỮU PHÚC
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HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Ia Tul Ia Tul Tái định cư xã Ia Tul xã Ia Tul

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