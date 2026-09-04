Gia Lai: Quân đội giúp dân chuyển nhà đến khu tái định cư để tránh thiên tai

Chiều 4-9, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Tul tổ chức lễ xuất quân giúp người dân bôn (thôn) Jứ di dời nhà cũ, xây dựng nhà mới tại khu tái định cư để tránh thiên tai.

Các đại biểu tham dự lễ xuất quân. Ảnh: TRANG THU

Clip Lễ xuất quân giúp người dân xã Ia Tul di dời nhà đến khu tái cư để tránh thiên tai. Thực hiện: HỮU PHÚC - TRANG THU

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul (gọi tắt là khu tái định cư Ia Tul) có quy mô gần 22ha, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Trong đó, 55 hộ được xây dựng nhà mới, 152 hộ di dời nhà cũ lên khu tái định cư.

Đến nay, khu tái định cư Ia Tul cơ bản hoàn thiện, 32/55 căn nhà xây mới đã được dựng. Đối với 152 hộ di dời nhà cũ, người dân đã tháo dỡ khoảng 30 căn, chờ vận chuyển lên nơi ở mới.

Xã Ia Tul đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời, đưa toàn bộ 207 hộ lên khu tái định cư trong tháng 11-2026, trước cao điểm mùa mưa lũ.

Các chiến sĩ tham gia giúp dân di dời nhà đến khu tái định cư. Ảnh: TRANG THU

Để hỗ trợ người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cử 219 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ tháng 9 đến khi hoàn thành việc di dời.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, sự hỗ trợ của 219 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ di dời, dựng nhà và hoàn thiện nơi ở mới, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, vững vàng hơn trước thiên tai.

Xã Ia Tul trao quà động viên các chiến sĩ tham gia giúp dân di dời nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong thời gian bộ đội giúp dân, xã Ia Tul chủ động bảo đảm chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân huy động khoảng 20 xe cơ giới tham gia vận chuyển miễn phí nhà cửa, vật dụng của người dân từ nơi ở cũ đến khu tái định cư.

HỮU PHÚC