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Gia Lai: Chiến dịch 100 ngày đêm đưa 207 hộ dân vùng lũ đến nơi ở mới

SGGPO

Ngày 25-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Chiến dịch 100 ngày đêm thần tốc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai chiến dịch 100 ngày đêm khu tái định cư thiên tai ngập lụt di dời tái định cư vùng lũ

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