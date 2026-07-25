Gia Lai: Chiến dịch 100 ngày đêm đưa 207 hộ dân vùng lũ đến nơi ở mới

Ngày 25-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Chiến dịch 100 ngày đêm thần tốc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.