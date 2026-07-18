Tăng tốc thi công khu tái định cư vùng thiên tai phía Tây Gia Lai

Ngày 18-7, các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai khu vực phía Tây Gia Lai, phấn đấu sớm hoàn thành hạ tầng để người dân đến sinh sống.

Khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip Tăng tốc thi công khu tái định cư vùng thiên tai khu vực Tây Gia Lai. Thực hiện: HỮU PHÚC

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 875 tỷ đồng. Dự án đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp - thoát nước, điện, điện chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống xử lý nước thải.

Theo quy hoạch, các khu tái định cư được xây dựng tại các xã Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song, Ia Dreh; đồng thời triển khai phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Ia Ly, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 950 hộ dân. Các hạng mục được triển khai theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng địa phương.

Công nhân thi công trường học tại khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện các nhà thầu tập trung san nền, thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước và lưới điện. Chủ đầu tư cho biết đang đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành hạ tầng trước ngày 31-7-2026 để bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở.

Nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại khu tái định cư xã Ia Hiao, dự án có diện tích 15,6ha, bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân. Các đơn vị đang thi công đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng và trường học; một phần lô đất đã được bàn giao cho địa phương. Chính quyền địa phương cũng tổ chức trồng cây xanh, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Hoàn thiện các tuyến đường quanh khu tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Trồng cây xanh làm đẹp cho khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân xã Ia Hiao tham quan khu tái định cư, háo hức chờ xây dựng nhà mới. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC