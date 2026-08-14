Gia Lai: Đồng bào Jrai tháo dỡ nhà cũ, sẵn sàng di dời lên khu tái định cư

Sáng 14-8, người dân bôn (thôn) Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai, tất bật tháo dỡ những căn nhà cũ, sẵn sàng di dời lên Khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul để an cư.