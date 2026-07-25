Gia Lai: Chiến dịch 100 ngày đêm đưa 207 hộ dân vùng lũ đến nơi ở mới

Ngày 25-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Chiến dịch 100 ngày đêm thần tốc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.

Clip: Người dân dựng nhà tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul. Thực hiện: HỮU PHÚC

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch. Ảnh: HỒNG TÚ

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai có quy mô gần 22ha, được quy hoạch cho 207 hộ dân Bôn Jứ thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Hiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản đang được hoàn thiện, một số lô đất đã được bàn giao và người dân đã bắt đầu dựng nhà.

Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: HỒNG TÚ

Chiến dịch đặt mục tiêu đưa toàn bộ 207 hộ dân đến khu tái định cư trước tháng 11-2026, ưu tiên hỗ trợ 58 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già yếu, neo đơn và các hộ khó khăn trong tháo dỡ, vận chuyển nhà ở. Địa phương sẽ huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời.

Người dân dựng nhà ở khu tái định cư Ia Tul. Ảnh: HỮU PHÚC

Một trong những hạng mục được triển khai ngay sau lễ phát động là "Chuyến xe 0 đồng - Chan chứa nghĩa tình", huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ miễn phí việc tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa và tài sản của người dân đến khu tái định cư. Nhiều người tình nguyện tham gia vận chuyển, chung tay giúp người dân vùng thiên tai kiến tạo những mái ấm mới.

Phần khung mái nhà đã được dựng lên trên khu tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân di dời. Ngay khi hoàn thiện hạ tầng, địa phương sẽ tổ chức bốc thăm, xác định lô đất và triển khai di dời theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, di dời đến đó”.

Đối với các hộ đã tháo dỡ nhà nhưng chưa thể dựng lại tại khu tái định cư, các đơn vị phải bố trí nơi ở tạm, bảo đảm điện, nước và các điều kiện thiết yếu, không để người dân thiếu chỗ ở trong quá trình di dời.

Người dân dựng phần mái nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân tất bật dựng nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Những căn nhà ở khu tái định cư sẽ mở ra cơ hội an cư cho người dân vùng thiên tai. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC