Kỳ vọng từ những khu tái định cư vùng thiên tai

Các khu tái định cư được đầu tư khẩn cấp ở Gia Lai đang mở ra kỳ vọng về nơi ở mới an toàn, ổn định cho người dân vùng thiên tai, góp phần giúp người dân an cư.

Tại Gia Lai, các đợt bão và mưa lũ tháng 11-2025 đã gây thiệt hại nặng nề, đe dọa an toàn tính mạng người dân, nhất là vùng ven sông suối, vùng núi thấp có nguy cơ cao về thiên tai. Ngay sau bão, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo xây dựng công trình khẩn cấp, đầu tư 15 dự án, phương án bố trí tái định cư, khu tái định cư và 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh.

Các dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2026 tại 13 xã, phường gồm Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Ia Ly, Đăk Song, Ia Dreh, Cát Tiến, Đề Gi, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Quy Nhơn Đông. Khi hoàn thành, hàng ngàn hộ dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai sẽ có nơi ở mới an toàn, ổn định. Hiện công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng đang được các địa phương đẩy nhanh, tạo niềm tin trong nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho người dân vùng thiên tai tại xã Ia Hiao

Xã Ia Hiao là một trong 13 địa phương được triển khai dự án tái định cư. Nhiều năm qua, do địa thế thấp, gần sông suối, hàng trăm hộ dân tại các thôn, làng thường xuyên bị ngập lụt, mất an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và phát triển kinh tế. Trước thực tế đó, xã đã đề xuất tỉnh xem xét chủ trương, bố trí kinh phí quy hoạch khu tái định cư và nhanh chóng được phê duyệt. Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Ia Hiao dự kiến bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân, mang lại kỳ vọng an cư lâu dài.

Những ngày này, gia đình chị Đỗ Thị Hiền Lương (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao) không giấu được niềm vui khi được xếp vào diện bố trí tái định cư. Chỗ ở hiện nay của gia đình chị thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, mỗi lần nước dâng, phải kê cao đồ đạc, cuộc sống vất vả. “Được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện bố trí tái định cư, tôi rất vui vì sắp tới sẽ được chuyển đến nơi ở cao ráo, không còn lo ngập lụt khi mưa bão về”, chị Lương chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi giúp người dân vùng thiên tai, ngập úng sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau khi dự án được phê duyệt đầu tư khẩn cấp, địa phương đã phối hợp với các sở, ngành lập phương án thu hồi đất của 34 hộ dân với diện tích 15,5ha để chuẩn bị quỹ đất xây dựng tái định cư, đồng thời rà soát, sớm hoàn thiện danh sách 180 hộ đủ điều kiện được sắp xếp chỗ ở mới. Trong quá trình triển khai, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đưa chính sách nhân văn của nhà nước đến với người dân.

Tại xã Uar, Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai buôn Nu đang được triển khai rốt ráo. Buôn Nu là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Gần nhất, bão số 13 năm 2025 gây ngập hàng trăm ngôi nhà, nhiều hộ dân phải sơ tán đến trường học hoặc nhà dân để tránh trú. Do địa hình trũng, nước rút chậm, nhiều khu vực bị ngập kéo dài gần nửa tháng sau bão, địa phương phải huy động máy móc đào mương dẫn nước ra sông Ba để khắc phục tình trạng ngập úng.

Ông Nay Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Uar, cho biết, khu tái định cư dự kiến quy mô khoảng 35ha, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho hàng trăm hộ dân. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực giúp người dân buôn Nu sớm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện người dân địa phương bày tỏ niềm vui, phấn khởi, mong dự án sớm hoàn thiện hạ tầng để ổn định cuộc sống. Địa phương cũng đang khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Tiếp tục hỗ trợ người dân có nhà xây mới từ "chiến dịch Quang Trung" (SGGP) Ngày 15-1, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất phân bổ kinh phí tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ năm 2025 theo đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Theo đó, Gia Lai thống nhất xuất hơn 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ 674 hộ dân có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn trong đợt bão, lũ lịch sử tháng 11-2025. Mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, nhằm giúp các gia đình mua sắm vật dụng sinh hoạt thiết yếu khi chuyển về nhà mới. "Chiến dịch Quang Trung" ở tỉnh Gia Lai đã huy động gần 1.900 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại chỗ tham gia sửa chữa 28.000 căn nhà hư hỏng, xây dựng mới 674 căn bị sập đổ hoàn toàn do bão, lũ gây ra. Đến nay, công tác sửa chữa nhà hư hỏng đã hoàn thành 100%; còn 23 căn nhà bị sập đang được đôn đốc hoàn thành... NGỌC OAI

HỮU PHÚC