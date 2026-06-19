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Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp

SGGPO

Trưa 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Thời gian xác nhận nhập học lớp 10 chuyên và tích hợp từ ngày 19 đến 23-6.

THU TÂM - THY HOÀNG

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