Trưa 19-6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Thời gian xác nhận nhập học lớp 10 chuyên và tích hợp từ ngày 19 đến 23-6.