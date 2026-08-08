Nắng nóng có thể kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ

Chiều 8-8, Bắc bộ và Trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; nắng nóng sẽ gia tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, tại TPHCM, một số xã, phường phía Tây Bắc có mưa trong chiều cùng ngày.