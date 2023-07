Công ty XSKT Bến Tre: Ra mắt loại hình xổ số tự chọn thủ công

Về cơ cấu giải thưởng, vé xổ số tự chọn 2 chữ số trúng thưởng 70 lần so với giá mua; vé xổ số tự chọn 3 chữ số trúng thưởng 500 lần so với giá mua và vé xổ số tự chọn 4 chữ số trúng thưởng 3.200 lần so với giá mua.

Ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre cho biết: Xổ số tự chọn thủ công Bến Tre sẽ tạo ra nguồn thu mới cho công ty và ngân sách nhà nước năm 2023. Dự kiến doanh thu tiêu thụ là 43.800 triệu đồng và nộp vào ngân sách là 9.452 triệu đồng; năm 2024, dự kiến doanh thu tiêu thụ là 58.400 triệu đồng và nộp vào ngân sách là 12.602 triệu đồng, tăng 33,33% so với năm 2023; năm 2025 dự kiến doanh thu tiêu thụ là 73.000 triệu đồng và nộp vào ngân sách là 15.753 triệu đồng, tăng 25% so với năm 2024.

Trong năm 2022, Công ty XSKT Bến Tre đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 28,73% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, trong năm 2023, công ty sẽ nộp ngân sách 1.648 tỷ đồng, chiếm gần 31% tổng thu ngân sách tỉnh.

Dịp này, Công ty XSKT Bến Tre trao tặng 20 căn nhà nghĩa tình đồng đội (tổng trị giá 1 tỷ đồng); 5 căn nhà tình thương và 625 suất học bổng (tổng trị giá gần 4,5 tỷ đồng); 100 căn nhà đại đoàn kết (tổng trị giá 5 tỷ đồng).