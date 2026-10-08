Công viên Thùy Vân thiếu “nhạc trưởng” vận hành

Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu) là điểm nhấn mới tại Bãi Sau, thu hút đông người dân và du khách. Để công viên phát huy giá trị, chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng lập lại trật tự, xây dựng phương án quản lý, khai thác đồng bộ.

Hàng rong, xe máy đầy công viên

16 giờ 30, khi Công viên Thùy Vân bắt đầu đông khách cũng là lúc hàng rong xuất hiện, nhất là quanh Quảng trường tháp Tam Thắng. Ghế nhựa được kê ngay giữa lối đi để bán đậu hũ nóng. Những xe bán kẹo chỉ, kem, bò bía, nước giải khát nối nhau rung chuông, mời chào. Có người đẩy xe vào sâu trong công viên, thậm chí lên tận quảng trường tháp Tam Thắng tìm khách. Ngay cả khi đã có bảng cấm xe honda, một số người vẫn chạy xe máy vào công viên thay vì gửi xe tại bãi, rồi xuống biển hoặc đi dạo.

Tình trạng này kéo dài đã lâu, nhất là vào cuối tuần, lễ, tết. Hàng rong và xe máy chỉ vắng bóng khi có lực lượng tuần tra, nhắc nhở; nhưng khi lực lượng này rời đi thì cảnh buôn bán, chạy xe vào công viên tái diễn.

Anh Đặng Hữu Phúc, du khách đến từ TP Đồng Nai, nói: “Công viên rất đẹp nhưng đi đâu cũng gặp người bán hàng rong mời chào nên cảm thấy không thoải mái”.

Những xe hàng rong dựng khắp các lối đi xuống biển. Ảnh: QUANG VŨ

Việc buôn bán tự phát kéo theo nhiều hệ lụy cho việc quản lý công viên. Rác từ các điểm ăn uống có những lúc xả ra ngay trên lối đi, khu vực công cộng; nguồn gốc thực phẩm bán tại các xe hàng rong khó kiểm soát. Xe máy chạy vào công viên làm ảnh hưởng nền gạch, đá hoa cương; cây xanh bị dẫm đạp, một số thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, mất mát. Trong khi đó, các khoản chi cho điện, nước, chăm sóc cây xanh, thu gom và xử lý rác vẫn phát sinh, đặt thêm áp lực lên công tác quản lý, duy trì cảnh quan công viên.

UBND phường Vũng Tàu đã chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, nhưng do chưa được bàn giao công viên nên địa phương chưa đủ cơ sở để tổ chức đầy đủ các nhiệm vụ (như bố trí lực lượng bảo vệ, duy trì vệ sinh, tổ chức trông giữ xe...).

Gắn quyền khai thác với trách nhiệm duy tu hạ tầng

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, khánh thành cuối năm 2025, gồm công viên cây xanh, đường dạo ven biển, tháp Tam Thắng, khu vui chơi cộng đồng và các trạm dịch vụ công cộng. Công trình đã tạo không gian mới, sôi động cả ngày lẫn đêm cho khu vực Bãi Sau. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng công viên cho đơn vị quản lý chính thức vẫn chưa hoàn tất.

Trung tá Hồ Bá Khánh Sơn, Phó trưởng Công an phường Vũng Tàu, xác nhận, trong thời gian qua, những vi phạm trật tự đô thị tại Công viên Thùy Vân là có thật và thường diễn ra vào cuối tuần, lễ, tết. Để lập lại trật tự, Công an phường Vũng Tàu phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và Thanh niên xung phong duy trì 15 chốt trực từ 6 giờ đến 23 giờ hàng ngày dọc Công viên Bãi Sau, đường Thùy Vân, khu vực tháp Tam Thắng. Lực lượng chức năng cũng xử lý tình trạng xe máy đi vào công viên, tháo dỡ các công trình tạm lấn chiếm và ngăn chặn hàng rong chèo kéo du khách.

Tuy nhiên, việc lập lại trật tự không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân hay các chốt trực. Nếu không có cơ chế quản lý ổn định, những vi phạm cũ rất dễ tái diễn.

Ông Phạm Văn Định, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng), cho biết, trung tâm đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án khai thác hạ tầng, bãi biển Thùy Vân. Đề án đã được lấy ý kiến góp ý của các đơn vị chức năng có liên quan và chờ cấp có thẩm quyền thông qua phương án đấu giá khai thác.

Trong thời gian chờ các thủ tục, Sở Xây dựng TPHCM giao cho trung tâm tạm thời quản lý. Dự kiến trong quý 4-2026 sẽ có kết quả đấu giá và đầu năm 2027 bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá quản lý chính thức.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, thông tin, phương án khai thác hạ tầng bãi biển Thùy Vân là cho thuê quyền khai thác thông qua đấu giá công khai, với thời hạn dự kiến 10 năm.

Cách làm này nhằm huy động nguồn lực xã hội để vận hành chuyên nghiệp, đồng thời giảm gánh nặng ngân sách cho công tác duy tu. Đổi lại, đơn vị trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng, chòi cứu hộ, đài cấp cứu, biểu tượng cá Ông, tháp Tam Thắng và các khu vực công cộng liên quan.

Khai thác công viên không đồng nghĩa với thương mại hóa công viên. Công viên Thùy Vân là không gian công cộng phục vụ người dân và du khách. Mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ nếu được tổ chức phải nằm trong quy hoạch, có vị trí, tiêu chuẩn và trách nhiệm rõ ràng. Ông Võ Văn Thành Sang

Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu

QUANG VŨ - THÀNH HUY