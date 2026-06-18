Cứu hộ tàu cá va vào đá ngầm, làm thủng vỏ tàu

Tàu cá đang vào bờ thì va phải đá ngầm ở khu vực Đá Đồi Sọ, làm vỏ tàu bị thủng, nước nhanh chóng ngập các khoang. Lúc này, trên tàu có 10 thuyền viên. Thuyền trưởng cố đưa tàu vào bờ, nhưng bất thành.