Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Cứu hộ tàu cá va vào đá ngầm, làm thủng vỏ tàu

SGGPO

Tàu cá đang vào bờ thì va phải đá ngầm ở khu vực Đá Đồi Sọ, làm vỏ tàu bị thủng, nước nhanh chóng ngập các khoang. Lúc này, trên tàu có 10 thuyền viên. Thuyền trưởng cố đưa tàu vào bờ, nhưng bất thành.

NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

đà nẳng đá ngầm chìm tàu pccc cứu nạn cứu hộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn