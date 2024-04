Đã bắt được 3 nghi can người nước ngoài trộm điện thoại tại Nha Trang

Sau gần 4 ngày khẩn trương điều tra truy xét, ngày 26-4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy bắt được nhóm nghi can người nước ngoài gây ra vụ cướp tại tiệm điện thoại trên đường 2 Tháng 4, TP Nha Trang.

 Hiện trường vụ cướp

Qua điều tra xác minh, các đối tượng gồm: Vitor (52 tuổi, quốc tịch Ukraina), Aleksandr (52 tuổi, quốc tịch Nga) và Artur (42 tuổi, quốc tịch Nga) đã bị lực lượng cảnh sát hình sự vây bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Vũng Tàu. Ngay trong tối 26-4, các đối tượng trên đã được di lý về TP Nha Trang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình bắt giữ, lực lượng công an còn tìm thấy 38 điện thoại các loại, 2 máy tính bảng, 2 tai nghe, 2 xe máy cùng nhiều dụng cụ mở khóa đa năng. Bước đầu, các đối tượng đã nhận tội.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 22-4, các đối tượng này đã xông vào cửa hàng điện thoại, khống chế bảo vệ, lấy đi 66 điện thoại, 14 tai nghe, 5 máy tính bảng, cùng một khoản tiền mặt được để trong hộc bàn. Sau khi cướp được nhiều tài sản có giá trị cao, nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

