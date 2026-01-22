Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiến hành công tác nhân sự

Đa phương tiện

Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ 3, thực hiện nhiều nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội, trong đó có công tác nhân sự.

PHAN THẢO - ANH THƯ - QUANG PHÚC

