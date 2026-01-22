Đa phương tiện

Đại hội XIV của Đảng rút ngắn thời gian làm việc

Chiều 21-1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày trong kế hoạch làm việc của Đại hội.

LÂM NGUYÊN

