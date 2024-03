Danh tính nạn nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tối 10-3, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa bàn thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe khách BKS 51B-261.49 chạy hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng do tài xế Lê Hoàng Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, bất ngờ va chạm xe tải BKS 75C-016.91 do tài xế Phan Đình Thành (sinh năm 1986, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) dừng bên đường, phía cùng chiều.

Vụ tai nạn làm vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (sinh năm 2004) và chị Cụt Thị Phong (sinh năm 2007, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ, nhiều người khác trên xe khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến sáng 11-3, danh tính các nạn nhân bị thương được xác định, gồm: Linh Văn Khăm (23 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Linh Thanh Trung (2 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (1 tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi, cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn; Cụt Thị Phuôn (27 tuổi) và Lương Thị Khách (24 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn).

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Cách đây gần 1 tháng, cũng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 3 mẹ con chết thảm.

>> Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

Hiện trường vụ tai nạn

VĂN THẮNG