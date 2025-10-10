Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI khai mạc ngày 15-10-2020 trong bối cảnh phải phát triển nhanh và bền vững, tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực.

Trên Báo SGGP ngày 16-10-2020, bài viết với tiêu đề: “Xây dựng TPHCM thành đại đô thị thông minh, đẳng cấp Quốc tế” có nội dung: “Bộ Chính trị đánh giá cao TPHCM đã đề ra mục tiêu, định hướng phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó là xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt là định hướng thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á”.

Trang 1 Báo SGGP ngày 18-10-2020 thông tin về diễn biến đại hội, trong đó có kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025

Báo SGGP ngày 19-10-2020 tường thuật phiên bế mạc đại hội, đăng tải phát biểu của tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: “Chúng tôi xin hứa trước đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân TPHCM rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững và phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm của TPHCM vì cả nước, cùng cả nước. TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình” để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới của Thành phố”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 69 ủy viên. Thời gian đầu của nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, phụ trách chỉ đạo Thành ủy từ tháng 10-2020 đến tháng 2-2021.

- Bí thư Thành ủy TPHCM: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị

- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đồng chí Trần Lưu Quang (từ tháng 2-2019 đến tháng 4-2021), đồng chí Phan Văn Mãi (từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2023), đồng chí Nguyễn Hồ Hải (từ tháng 1-2024 đến tháng 1-2025), đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (từ tháng 1-2025)

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM: Đồng chí Nguyễn Thành Phong (từ năm 2016 đến tháng 8-2021), đồng chí Phan Văn Mãi (từ tháng 8-2021 đến tháng 2-2025), đồng chí Nguyễn Văn Được (từ tháng 2-2025)

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM: Đồng chí Nguyễn Thị Lệ

- Phó Bí thư Thành ủy: Đồng chí Nguyễn Hồ Hải (từ tháng 10-2-2020 đến tháng 1-2024); đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (từ tháng 6-2022 đến tháng 5-2023), đồng chí Nguyễn Phước Lộc (từ tháng 9-2023)

- Bí thư Thành ủy TPHCM: Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị (đến tháng 8-2025); đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng (từ tháng 8-2025)

- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (đến tháng 8-2025)

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM: Đồng chí Nguyễn Văn Được

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM: Đồng chí Võ Văn Minh

- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Đồng chí Nguyễn Phước Lộc

- Phó Bí thư Thành ủy: Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết (từ tháng 9-2025)

Năm 2021, TPHCM hứng chịu đại dịch Covid-19 bùng phát và trải qua những khó khăn chưa từng có, mất mát cả về sinh mạng lẫn thiệt hại về kinh tế, xã hội. Những câu chuyện trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất và lòng nhân ái của một thành phố luôn đi đầu trong mọi thử thách.

Sau đại dịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhanh chóng khôi phục kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nền y tế và an sinh xã hội vững chắc hơn. TPHCM đã kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19, hồi ức về một giai đoạn lịch sử đầy thử thách mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau về ý chí không lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng thích ứng, đổi mới và phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì một phiên họp phòng chống dịch Covid-119 trên địa bàn. Báo SGGP ngày 11-9-2021

Trong buổi Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (vào sáng 30-4-2025), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM, ghi nhận những đóng góp to lớn của Thành phố trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội.

TPHCM vinh dự là địa phương duy nhất trong cả nước mang tên Bác, tiên phong đưa nội dung xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” vào văn kiện Đảng bộ Thành phố. Đây là quyết sách mang tính đột phá, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thấm đượm giá trị tư tưởng của Người trong mọi mặt đời sống.

Đến nay, hơn 4.580 mô hình đã được triển khai theo cách sáng tạo rộng khắp Thành phố, giúp bồi đắp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và mọi tầng lớp nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Báo SGGP ngày 5-7-2023 đăng bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về nhiệm vụ xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố

Sự kiện ngày 22-12-2024, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành chính thức toàn tuyến, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống giao thông công cộng của TPHCM. Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng và đưa vào khai thác tại Thành phố, với chiều dài 19,7 km, kết nối trung tâm với khu vực phía Đông của TPHCM. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành mạng lưới đường sắt đô thị của TPHCM, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trải nghiệm đi metro. Trang 1 Báo SGGP ngày 23-2-2025

Báo SGGP ngày 10-3-2025 thông tin về sự kiện Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham gia cắt băng khánh thành thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Cụ thể, sau 6 tháng khai thác đã đạt hiệu suất cao, trung bình phục vụ hơn 76.000 lượt khách/ ngày, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/ngày, góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiệngiao thông công cộng hiện đại cho người dân Thành phố.

Tuyến metro 1 chính thức vận hành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TPHCM là sáng kiến tiên phong thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, đưa thành phố trở thành đầu tàu của Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT) và chuyển đổi số. C4IR không chỉ là nơi nghiên cứu và phát triển công nghệ, mà còn là cầu nối để chuyển giao tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

Tại Diễn đàn Kinh tế TPHCM tổ chức lễ đưa Trung tâm CMCN 4.0 tại TPHCM đưa vào hoạt động. Báo SGGP ngày 26-9-2024 đã đăng tải thông tin chi tiết

Hình ảnh tại đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, sáng 30-4-2025, đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo chủ trương chung, TPHCM đã tập trung trong tổng kết Nghị quyết 18, sắp xếp lại cấp phường, không tổ chức cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể, Thành phố đã sắp xếp 273 đơn vị hành chính cấp xã thành 102 đơn vị hành chính cấp xã, lựa chọn tên gần gũi, đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm tư, tình cảm của người dân thành phố, thể hiện được văn hóa, truyền thống của từng địa danh như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Bến Thành, Bàn Cờ, Bảy Hiền, An Phú Đông... để đặt tên cho phường, xã sau khi sắp xếp.

TPHCM còn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện hợp nhất để hình thành một “Thành phố mới” với không gian lớn hơn, tiềm năng phát triển mạnh hơn, góp phần tích cực đưa đất nước vươn tới kỷ nguyên thịnh vượng.

Ngày 30-6, TPHCM tổ chức công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập “TPHCM mới” trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ ngày 1-7-2025, "TPHCM mới" chính thức hoạt động với tên gọi được giữ nguyên, diện tích hơn 6.772 km², dân số khoảng 14 triệu người, bao gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã và 1 đặc khu).

Bộ Chính trị công bố quyết định thành lập Đảng bộ TPHCM mới và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 107 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy TPHCM. Các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt cũng được công bố như: đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Võ Văn Minh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các Phó Bí thư Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND đến từ 3 địa phương sau khi hợp nhất.

Báo SGGP ngày 1-7 đã đăng danh sách giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 của TPHCM sau khi sắp xếp, gồm: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Thường trực Thành ủy TPHCM, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đặc biệt, dịp này, Báo SGGP tổ chức tặng bạn đọc Bản đồ hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025. Trong đó, chiều 7-7, tại trụ sở Báo SGGP (phường Bàn Cờ, TPHCM), Báo SGGP trao tặng Bản đồ Việt Nam - Đơn vị Hành chính cấp tỉnh năm 2025 và Bản đồ Hành chính cấp xã của TPHCM năm 2025 đến 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM, đợt 1. Buổi trao tặng có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện của 60 phường, xã.

Trong tháng 8-2025, 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM lần lượt tổ chức Đại hội đại biểu lần I của địa phương.

Đảng bộ cấp phường đầu tiên ở TPHCM tổ chức đại hội là phường Bình Hưng Hòa (tổ chức vào ngày 1-8). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Côn Đảo lần 1 được tổ chức vào ngày 8-8. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Côn Đảo xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, nhất là phát triển du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo; giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú. Đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I diễn ra ngày 20-8. Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM (35 ủy viên) và Ban Thường vụ Đảng ủy (11 ủy viên) nhiệm kỳ mới đã ra mắt.

Chiều 23-8, Đảng bộ UBND TPHCM khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Đảng bộ UBND TPHCM được thành lập ngày 3-2-2025. Đến ngày 1-7-2025 đã hợp nhất với Đảng bộ UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Tại đại hội, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP 10-11%/năm, nâng GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, cùng nhiều chỉ tiêu về y tế, giáo dục và hạ tầng. Đại hội cũng thông qua 3 chương trình đột phá và 5 công trình trọng điểm cho giai đoạn 2025-2030, thể hiện khát vọng phát triển TPHCM thành đô thị văn minh, hiện đại, nằm trong nhóm các thành phố đáng sống và trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), TPHCM đã tập trung thực hiện nghiêm túc việc xây dựng văn kiện, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo tri thức các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trước và sau khi hợp nhất, Đảng bộ TPHCM đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thành phố vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tốt, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Sau hợp nhất, TPHCM có nhiều lợi thế về diện tích, dân số và sức mạnh kinh tế (từ kết quả tổng hợp và cộng hưởng từ 3 vùng kinh tế năng động), mở ra nhiều cơ hội phát triển. Điều đó cũng giúp TPHCM có thêm điều kiện thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Kế thừa những kết quả và nỗ lực của thế hệ tiền nhiệm, ngay sau khi nhận chức Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang đã nhanh chóng nhập cuộc và có các hoạt động cụ thể, trong đó đến làm việc với cơ sở để lắng nghe báo cáo, kiến nghị của các địa phương từ đó có các chỉ đạo tháo gỡ, giúp các địa phương (như đặc khu Côn Đảo, phường Bình Dương…) phát huy được đặc thù, tiềm năng phát triển cho địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Trong đó, ngày 27-8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của TPHCM đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Đây là buổi làm việc đầu tiên ở cơ sở của đồng chí Trần Lưu Quang trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM.

