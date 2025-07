Đề xuất bãi bỏ 8 trong số 24 nhóm thủ tục hành chính hàng không dân dụng

Dự thảo luật đã bổ sung 8 yếu tố trọng yếu của hệ thống giám sát an toàn hàng không

Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) thay thế Luật HKDDVN số 66/2006/QH11, sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 61/2014/QH13 vừa được Bộ Xây dựng gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng sẽ quản lý về an toàn hàng không trong khi Bộ Công an sẽ chủ trì các vấn đề về an ninh hàng không. Bộ trưởng Bộ Xây dựng được trao thẩm quyền phê chuẩn hoặc áp dụng các trường hợp miễn trừ, ngoại lệ trong tình huống khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh) hoặc các tình huống khách quan khác để không làm gián đoạn hoạt động, đồng thời đảm bảo nguyên tắc an toàn hàng không.

Đáng lưu ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ 8 trong số 24 nhóm thủ tục hành chính đang quy định trong luật hiện hành như: thủ tục đăng ký điều lệ vận chuyển, cấp phép thành lập văn phòng đại diện/bán vé của hãng hàng không nước ngoài, đăng ký cảng hàng không đang xây dựng và một số thủ tục liên quan đến nhân viên hàng không; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, chuyển một số thủ tục hành chính từ cấp Trung ương xuống cơ quan chuyên ngành và địa phương thực hiện.

Về an toàn hàng không, dự thảo đã bổ sung các quy định cụ thể về quản lý an toàn hệ thống, bao gồm 8 yếu tố trọng yếu của hệ thống giám sát an toàn (SMS) và mở rộng áp dụng SMS cho các tổ chức thiết kế, chế tạo động cơ. Các quy định về tổ chức, khai thác vùng trời cũng được chỉnh lý theo hướng Nhà nước thống nhất quản lý, bảo vệ và tối ưu hóa khai thác, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; bãi bỏ nội dung “quy hoạch vùng thông báo bay” để phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Xây dựng, để khắc phục sự chưa đồng bộ giữa quy định về hợp đồng lao động trong Luật HKDDVN với Bộ luật Lao động, dự thảo cho phép doanh nghiệp chủ động, linh hoạt hơn trong tuyển dụng (bao gồm hình thức cho thuê lại lao động). Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không sẽ cấp giấy phép, trong khi cơ sở đào tạo sẽ cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân lực trong ngành này. Nội dung đáng chú ý khác là làm rõ yêu cầu về sức khỏe như điều kiện bắt buộc đối với thành viên tổ lái, tiếp viên hàng không, kiểm soát viên không lưu theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

