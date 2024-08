Đề xuất xe chở trẻ em sơn màu vàng đậm

Bộ Công an đề xuất, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe; mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Bộ Công an đang dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong đó, Bộ này đề xuất quy định về màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Ngoài quy định như trên, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh được quy định tại khoản 2 điều 46 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Cùng với đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã dành 1 điều với 6 khoản quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh.

Cụ thể, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm. Xe ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng đề xuất, khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trong suốt chuyến đi. Trường hợp xe từ 29 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) mà chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý trên mỗi xe ô tô. Người quản lý, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra trẻ em mầm non, học sinh tiểu học khi xuống xe; không được để trẻ em mầm non, học sinh tiểu học trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời xe.

Người lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Cũng theo đề xuất, xe đưa đón trẻ em mầm non, học sinh được ưu tiên trong tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng xe, đỗ xe tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình đưa đón trẻ em mầm non, học sinh.

Thời gian vừa qua xảy ra một số vụ việc bỏ quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến trẻ bị tử vong khiến dư luận bàng hoàng. Cách đây 5 năm, vụ việc bỏ quên 1 học sinh lớp 1 trên xe ô tô ở Trường Gateway (Hà Nội) khiến nhiều người thương xót. Vụ việc đưa ra nhiều cảnh báo về việc đưa đón trẻ, học sinh mầm non bằng xe ô tô. Gần đây nhất, xảy ra vụ việc tương tự khi 1 trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón từ sáng tới chiều của một trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), khiến nạn nhân tử vong.

ĐỖ TRUNG