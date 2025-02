Điều tra vụ 50 người dàn cảnh cướp giật tài sản người đi chùa ở An Giang

Ngày 5-2, ông Võ Hồng Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú (thị xã Tịnh Biên, An Giang) cho biết, Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chùa Kim Tiên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm đối tượng vây quanh nạn nhân

Theo thông tin từ Công an phường An Phú, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 ngày 3-2, khi ông Nguyễn Phú Cường (63 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) cùng gia đình đến hành hương tại chùa Kim Tiên.

Trong lúc di chuyển đến chánh điện, ông Cường bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người (có cả nam và nữ) đeo khẩu trang, áp sát. Tận dụng lúc đông người, nhóm này đã đè ông xuống đất và cướp một sợi dây chuyền vàng (1 chỉ), cùng số tiền mặt khoảng 12 triệu đồng.

Theo lời kể của ông Cường, khi ông la lớn để kêu cứu, nhóm cướp không chỉ tấn công ông mà còn vây đánh gia đình nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Cường đã trình báo với cơ quan công an. Công an phường An Phú đã tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục làm rõ.

Ông Võ Hồng Ngọc cho biết chùa Kim Tiên nằm cách trung tâm xã khoảng 2km và thường thu hút đông đảo du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an phường An Phú, ít nhất 5 người đã bị thương trong vụ tấn công. Sự việc không chỉ gây hoang mang cho người dân mà còn đặt ra câu hỏi về an ninh tại những địa điểm hành hương trong thời điểm lễ hội.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính và truy bắt các đối tượng liên quan vụ cướp giật này.

THÀNH NHƠN