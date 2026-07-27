Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, Đoàn lãnh đạo TPHCM và Quân khu 7 dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.