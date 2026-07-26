Lâm Đồng: Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Ngày 26-7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.