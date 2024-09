Doanh nghiệp tặng thưởng nhân viên bằng sổ đỏ

Cuối tháng 9-2024, bà Trần Thị Bảy, làm việc tại Công ty CP All Points Technical Việt Nam (huyện Hóc Môn) đến văn phòng công chứng làm thủ tục nhận cho tặng bất động sản. Ở tuổi 54, lần đầu tiên bà Bảy được đặt tay ký nhận một tài sản lớn - món quà “sổ đỏ” với diện tích hơn 1.200m² đất ở tỉnh Lâm Đồng do bà Võ Thu Sương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP All Points Technical Việt Nam ký tặng. Bà Bảy mừng rơi nước mắt.