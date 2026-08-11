Đối thoại để giữ bình yên từ cơ sở

Không né tránh những vấn đề còn tồn tại về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, người dân xã Dầu Tiếng đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề sát với đời sống tại Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Từ những phản ánh cụ thể, lực lượng công an tiếp thu, xử lý, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Toàn cảnh Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại xã Dầu Tiếng

Những vấn đề từ đời sống

Diễn đàn do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng phối hợp với Công an xã tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Lê Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Trung tá Nguyễn Phúc Lợi, Trưởng Công an xã, cùng cán bộ, chiến sĩ, Bí thư, Trưởng ban lãnh đạo các ấp, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở và khoảng 200 người dân đến từ 11 ấp.

Trung tá Nguyễn Phúc Lợi, Trưởng Công an xã Dầu Tiếng, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cớ, ngụ ấp Suối Dứa, xã Dầu Tiếng

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, diễn đàn trở thành nơi người dân trực tiếp trao đổi những vấn đề liên quan đến cuộc sống và an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là những nội dung được quan tâm nhiều.

Từ thực tế sinh hoạt hàng ngày, người dân phản ánh tình trạng một số người giao hàng vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại; xe tải chạy quá tốc độ, sử dụng còi hơi liên tục, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Qua đó, bà con đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cùng với đó, việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an xã tại các khu vực đông dân cư, nút giao thông cũng được đề xuất, nhằm tạo thuận lợi để người dân kịp thời thông tin khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Phòng, chống ma túy trong trường học và khu dân cư cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Người dân mong muốn công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa được triển khai thường xuyên, chủ động từ sớm, góp phần ngăn nguy cơ ma túy xâm nhập môi trường học đường và cộng đồng.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều đề xuất tập trung vào việc tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp với Công an xã. Đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trong nắm tình hình, trao đổi thông tin và xử lý vụ việc phát sinh.

Lắng nghe để hành động

Theo bà Lê Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng, những trao đổi thẳng thắn tại diễn đàn cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, lực lượng công an trong bảo vệ cuộc sống bình yên trên địa bàn.

MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp với Công an xã nắm bắt, chuyển tải kịp thời những kiến nghị chính đáng, qua đó góp phần đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào thực chất.

Người dân phát biểu, đóng góp ý kiến tại diễn đàn

Từ những vấn đề được đặt ra, yêu cầu tiếp theo không chỉ là tiếp nhận mà còn phải có giải pháp phù hợp và phản hồi cụ thể. Đây cũng là cách để những cuộc đối thoại giữa chính quyền, lực lượng công an với nhân dân tạo ra hiệu quả thực chất, thay vì dừng lại ở việc ghi nhận.

Trung tá Nguyễn Phúc Lợi, Trưởng Công an xã Dầu Tiếng, cho rằng những trao đổi trực tiếp từ người dân là nguồn thông tin thiết thực, giúp lực lượng công an nắm chắc hơn tình hình địa bàn, nhận diện những vấn đề có nguy cơ phát sinh để chủ động phòng ngừa.

“Công an xã sẽ rà soát, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; phối hợp các ngành liên quan xử lý các vấn đề về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ma túy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định”, Trung tá Nguyễn Phúc Lợi cho biết.

Ý nghĩa của đối thoại vì thế không chỉ nằm ở việc người dân được nói, lực lượng chức năng được nghe, mà quan trọng hơn là những vấn đề được nêu phải được theo dõi, xử lý và phản hồi. Khi bà con nhận thấy những điều mình quan tâm được tiếp nhận nghiêm túc và từng bước giải quyết, sự đồng thuận giữa nhân dân với lực lượng công an, chính quyền địa phương sẽ được củng cố.

Từ những vấn đề rất cụ thể trong đời sống, diễn đàn đã mở thêm một kênh tương tác trực tiếp giữa Công an xã và nhân dân. Khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, lực lượng công an và người dân cùng tham gia, những nguy cơ, vấn đề phát sinh trên địa bàn có thêm điều kiện được nhận diện sớm, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững bình yên từ mỗi khu dân cư.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng nhấn mạnh: “Cấp ủy xã luôn xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt và nhân dân là chủ thể tham gia. Mỗi ý kiến tại diễn đàn cần được tiếp thu nghiêm túc, chuyển hóa thành giải pháp cụ thể để giải quyết kịp thời những vấn đề từ cơ sở, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc”.

VĂN SƠN