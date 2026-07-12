Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông

Trận dông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào trưa 12-7, làm nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa (TPHCM) bật gốc, ngã đổ, trong đó có một cây lớn đè trúng ô tô đang lưu thông.