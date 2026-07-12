Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin tối 12-7: Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, sạt lở đất ở 3 tỉnh Bắc, Trung bộ

SGGPO

Bản tin tối 12-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 2,7 triệu lượt khách; Khách Tây thích thú trải nghiệm “thành phố không ngủ” tại Bùi Viện; Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, sạt lở đất ở 3 tỉnh Bắc, Trung bộ; Dông lốc làm cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô đang lưu thông; Vụ lật ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng; Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng.

THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Đà Nẵng Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF du khách du lịch khởi tố vụ án ca nô ca nô bị lật ở Phú Quốc thuyền trưởng An Giang Quảng trường Bà Rịa cây xanh bật gốc Hà Tĩnh TPHCM Hà Nội khởi tố vụ án đường dây môi giới mại dâm mạng xã hội kinh tế đêm phố đi bộ Bùi Viện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn