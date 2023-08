Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng dùng dao sát hại chủ tiệm cắt tóc

Ngày 6-8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) là nghi can sát hại chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Bước đầu, Sơn khai có quan hệ tình cảm với chị N. và thường xuyên đến tiệm cắt tóc của chị này chơi.

Trưa ngày 5-8, Sơn đến tiệm cắt tóc và thấy chị N. nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Nghi ngờ bạn gái có mối quan hệ với người khác nên giữa Sơn và chị N. xảy ra cự cãi. Sau đó, Sơn lấy dao tấn công khiến chị N. gục tại chỗ.

Gây án xong, Sơn lấy điện thoại, bóp của chị N. (bên trong có khoảng 4 triệu đồng) và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Sơn đón xe ôm về phòng trọ ở phường Long Bình và dùng số tiền vừa lấy được để chơi game.

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng, thu giữ các tang vật liên quan.