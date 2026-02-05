Đa phương tiện

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51

Ngày 5-2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

PHÚ NGÂN

