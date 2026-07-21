Dự báo mưa ở Nam bộ tăng trở lại từ 22-7

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, Nam bộ đang trong chuỗi ngày tạm thời giảm mưa. Từ ngày 22-7, mưa có xu hướng gia tăng trở lại và duy trì đều trong nhiều ngày, tập trung vào chiều tối và tối.